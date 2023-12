Volley serie A3 maschile: stop a Casarano. Amaro San Giustino. Il tie break è fatale

LEO SHOES CASARANO

3

ERMGROUP SAN GIUSTINO

2

(18-25, 25-20, 25-18, 24-26, 15-6)

CASARANO: Lugli 24, Baldari 20, Giuliani 10, Miraglia 8, Ciardo 6, Pepe 1, Carta (L1), Peluso 3, Martinelli, Licitra, Tommasi. N.E. – Quarta, De Micheli (L2). All. Fabrizio Licchelli.

SAN GIUSTINO: Cappelletti 26, Wawrzynczyk 21, Bragatto 10, Quarta 8, Skuodis 6, Biffi 2, Marra (L1), Cozzolino, Troiani. N.E. – Stoppelli, Silvestrelli, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini.

Arbitri: Pierpaolo Di Bari (BR) e Fabio Sumeraro (RM).

LEO SHOES (b.s. 14, v. 7, muri 14, errori 10).

ERMGROUP (b.s. 20, v. 7, muri 8, errori 13).

CUTRUFIANO (LE) – Finisce male il 2023 per la Ermgroup San Giustino che perde in serie A3 maschile in trasferta. Gli altotiberini hanno forse pensato che sarebbe stato facile fare proprio l’intero bottino, ma hanno dovuto incassare una sconfitta contro la Leo Shoes Casarano. L’inizio del match è marchiato da Bragatto che va a segno ripetutamente (5-8), ad aumentare la cadenza sono Wawrzynczyk e Cappelletti che scavano il solco e propiziano l’uno a zero. Alla ripresa i padroni di casa vanno avanti di tre lunghezze ma vengono immediatamente ripresi e il muro ribalta (5-8), sono i centrali ad avere una marcia in più in questo frangente ma in un attimo si torna in equilibrio (15-15), cambia l’inerzia con Lugli che diventa il punto di riferimento e prova la fuga (23-20), Baldari pareggia i conti. Nella terza frazione sorpassi e controsorpassi (5-8), a invertire è il turno dai nove metri di Ciardo (15-11), gli errori spianano la strada ai pugliesi che rincarano la dose. Il quarto periodo è il più incerto ed il punteggio rimane costantemente in asse (21-21), gli umbri si procurano tre palle-set ma ce ne vuole una quarta per rimandare il verdetto. Al tie-break i salentini fanno il vuoto (8-2), e festeggiano.