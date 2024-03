Volley serie B

Il Mosaico incassa due punti dalla sfida salvezza contro il Genova. Il calcolo del rimpianto è quello dei sei punti lasciati alle ultime tre della classe: uno al Piacenza (l’unico conquistato dalle emiliane nell’intero torneo), due al Pavia e tre al Genova. Il calcolo della speranza viene dalla sempre vituperata tabella-salvezza: l’unica squadra raggiungibile è il Sassuolo che è avanti di 6 punti e non attraversa un buon momento. Sarà indispensabile vincere lo scontro diretto (il 23 marzo al "Costa") e rosicchiare altro terreno nelle altre sei partite mancanti. Sabato scorso il Mosaico ha proposto una squadra che, rispetto all’assetto di inizio stagione, ha variato 4 titolari (Venco, Toniolo e Fini fuori rosa da tempo, Tosi out per infortunio), con allenatore e team manager cambiati. Tanti aggiustamenti per inseguire un risultato ancora molto difficile, nonostante la bella adattabilità di Bacchilega in posto2 e la crescita dell’inesauribile 44enne Bacchi.

Non molto più semplice la volata-salvezza per la PietroPezzi, uscita sconfitta in riva al Rubicone per 1-3 con due set persi ai vantaggi: con un po’ di fortuna, almeno un punto poteva arrivare. Nella zona bassa c’è affollamento con sette squadre in lizza per evitare le quattro retrocessioni. In B2 grande squillo del Massa che rifila un rotondo 3-0 al Fermo e rimane nella sua scia per un possibile sorpasso playoff, un obiettivo insperato ad inizio stagione. Cervia e Mosaico Jr dividono la posta (2-3 per le ravennati) con reciproca soddisfazione in chiave-salvezza. Strada chiusa per l’Olimpia che non porta via nemmeno un set da Potenza Picena.

Marco Ortolani