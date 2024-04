Volley serie B

Punti pesanti per Pontedera e Santa Croce sulla via della salvezza in B. In alto l’Arno Toscana Garden perde di misura il confronto al vertice a Tuscania, conservando il secondo posto. La lotta per sfuggire al quint’ultimo posto si è fatta serrata soprattutto nel terz’ultimo turno, quello di sabato scorso. A Foligno, nel confronto diretto con gli umbri di Provvedi, il Gruppo Lupi ha strappato due punti pesanti, vincendo per 3-2. Pontederesi avanti per 2-0 (18-25 e 23-25), raggiunti sul 2-2 (25-19 e 25-15) ma vittoriosi per 15-7 nel quinto. Grazie a questo successo, la classifica – per le quattro indiziate – è la seguente: Gruppo Lupi Pontedera 39, Lupi Santa Croce 38, Anguillara Sabazia 36, Foligno 34. Gli umbri sono quelli che stanno peggio ma ci sono ancora due turni da osservare e guai a mollare la presa. Pontedera affronterà sabato prossimo i romani dell’Anguillara Sabazia in casa: questa gara, potrebbe decidere tutto trattandosi di un importante confronto diretto. La squadra di coach Marco Nuti ha conquistato 5 punti nelle ultime due partite, dando segnali di reazione; ora serve l’ultimo sforzo. I ragazzi del presidente Nazzi sono pronti a dare il massimo per mettere la classifica al sicuro.

Anche i Lupi santacrocesi sono ormai vicini alla méta dopo la vittoria per 3-0 sul già condannato Sansepolcro. Il tecnico Pagliai non ha messo tempo in mezzo, schierando perfino Mati Pardo accanto a Gatto e Russo, atleti della rosa della prima squadra. La permanenza in B è indispensabile nel caso in cui, la situazione per la squadra di A2 precipiti e vengano prese decisioni dolorose. Il campionato di B fungerebbe da "paracadute" e da categoria da cui ripartire. Le voci che circolano nell’ambiente della pallavolo santacrocese non sono buone. In B il calendario è benevolo coi Lupi, che sabato prossimo a Livorno potrebbero mettersi definitivamente in salvo. L’Arno Toscana Garden deve guardarsi alle spalle dall’insidioso Grosseto che sabato prossimo sarà al PalaBagagli. Il secondo posto vale i play-off.

Marco Lepri