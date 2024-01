Volley serie B: alle 17,30 match casalingo contro il Volley Potentino, avversaria in serie positiva. 4 Torri, una vittoria per confermarsi in alto. Fortunati: "Arriviamo da una buona settimana»

Ultimo turno di andata per la 4 Torri Volley, che oggi alle 17,30 al palasport di Ferrara ospita il Volley Potentino con l’obiettivo di conquistare una vittoria che davanti al proprio pubblico manca addirittura dall’inizio di novembre. Dopo un periodo complicato però, la sosta è arrivata in maniera provvidenziale, e subito dopo i granata sono ripartiti alla grande superando in tre set la Sios Novavetro. Ora Smanio e compagni occupano il quarto posto, ma in casa 4 Torri Volley si punta con decisione al vertice della classifica, per poi giocarsela ai playoff.

"La settimana scorsa ci siamo sbloccati e abbiamo portato a casa tre punti importantissimi – ricorda coach Andrea Fortunati –. La trasferta è stata molto lunga e la partita davvero delicata, perché avevamo la necessità di portare a casa una vittoria. La Sios Novavetro è una squadra che si è trasformata, con due innesti nuovi, quindi da affrontare con le molle.

Ma i ragazzi sono stati molto bravi, disputando una partita regolare con picchi di rendimento molto alti.

Ci siamo regalati una grande soddisfazione che ci ha permesso di affrontare al meglio questa settimana di allenamenti. Maretti? È stato inserito a metà partita, ed è rimasto in campo fino alla fine.

È stato un innesto importante, che perfeziona la rosa consentendoci di innalzare il livello di gioco sia in allenamento sia in gara sviluppando fasi di gioco con sestetti molto competitivi. Il Volley Potentino? Ci aspetta l’ultima gara del girone di andata di campionato, contro una squadra rognosa che naviga in acque un po’ pericolose ma con un trend molto positivo, frutto di alcuni recenti cambi. Può contare su diversi giocatori d’esperienza come Monti al palleggio e lo schiacciatore Valla. Come con le altre formazioni marchigiane, dobbiamo prendere molto seriamente il match e affrontarlo con grande grinta. Arriviamo preparati con alle spalle una buona settimana di allenamenti: giocheremo con la giusta grinta e concentrazione".

Dunque, attenzione al Volley Potentino, settimo a -11 dai granata con un bilancio di cinque vittorie e sei sconfitte, ma per sognare in grande partite come quella di oggi si devono vincere ad ogni costo.

Stefano Manfredini