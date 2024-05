VOLLEY SERIE B. Arno ai nastri di partenza per i playoff

Iniziano oggi in B i play-off per la promozione in A3. Castelfranco, già come l’anno scorso, partecipa con i pallavolisti dell’Arno Toscana Garden Castelfranco. Dodici mesi fa la promozione venne colta, con grande merito sul campo ma, poche settimane dopo, il club rese nota la sua rinuncia, non essendo in grado di partecipare alla serie superiore. Vedremo stavolta. I play-off maschili sono più lunghi rispetto a quelli femminili, essendo prevista una doppia tornata. Inizialmente, sono diciotto le squadre al via, con sei qualificazioni alla seconda fase. Questa è programmata da sabato 1 a domenica 9 giugno. I biancoverdi sono inseriti in un gironcino a tre con Villadoro Modena e Nef Resalmone Ancona. Passa dunque la prima che poi dovrà affrontare altre avversarie. Il primo incontro per l’Arno Toscana Garden è previsto per martedì prossimo (ore 21) al PalaBagagli contro i marchigiani. Intanto oggi, gli stessi anconitani se la vedranno con la Villadoro Modena. Il secondo match per la compagine castelfranchese guidata da coach Mattioli e capitanata da Da Prato è in programma per sabato 25 in Emilia. In campionato l’Arno ha chiuso al secondo posto dopo una stagione di bellissime prestazioni.

Marco Lepri