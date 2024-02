Volley serie B. Arno, nel mirino c’è la Coppa Italia: "Vogliamo la finale a quattro»

L’Arno di Castelfranco, sponsorizzato dalla Toscana Garden, punta la Coppa Italia, facendo di tutto per conquistare la final four nazionale. La B maschile dispone di un maggior numero di gironi rispetto al femminile. Se le ragazze della FGL-Zuma sono certe della partecipazione alla fase finale, anche i biancoverdi di coach Mattioli vogliono esserlo. Prima c’è da superare l’ultimo ostacolo, Sassuolo. Per la Castelfranco sportiva sarebbe una bella soddisfazione. Si giocherà domani pomeriggio al PalaBagagli (17,30), vista la pausa di 15 giorni osservata dal campionato. Ed allora via alla coppa, in cui sono impegnate le squadre che, al giro di boa, hanno girato al primo posto. Il Sassuolo fa parte di un gironcino a tre, in cui sono inclusi anche gli anconitani del Castelferretti. Questi sono stati sconfitti sabato scorso (a domicilio) per 3-0 dall’Arno. I marchigiani, a loro volta, hanno superato per 3-2 Sassuolo in trasferta. Ecco, quindi che i castelfranchesi potranno staccare il biglietto in caso di vittoria con qualsiasi punteggio, oppure anche nel caso in cui vengano battuti per 3-2.

"Scenderemo in campo per vincere – dice il direttore sportivo biancoverde Andrea Cei – i ragazzi sono in forma, decisi a passare il turno per partecipare alla finale a quattro. Teniamo alla Coppa Italia. Giocando come sappiamo, non avremo problemi".

Marco Lepri