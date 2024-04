Volley serie B. Arno, occasione per i tre punti. Scontro diretto per i santacrocesi

La capolista Arno Toscana Garden ospita oggi (17,30) il Foligno. Umbri quint’ultimi (29 punti), in piena lotta per non retrocedere. Compito arduo per la squadra di Provvedi che fa la corsa sui romani dell’Anguillara Sabazia, impegnati nell’agevole trasferta di Orte. Anche i castelfranchesi debbono ottenere i tre punti per mantenere l’esiguo vantaggio che li separa dal Tuscania.

I viterbesi non avranno problemi a Sansepolcro. Per i biancoverdi di coach Mattioli i tre punti sono obbligatori. Nicotra e compagni, reduci dalla Final Four di Coppa Italia a Campobasso, dove si sono arresi in finale ai padroni di casa, vogliono ripartire per chiudere al primo posto la stagione regolare.

Il Gruppo Lupi Pontedera va a Sesto Fiorentino (ore 21) per affrontare al PalaLilly una squadra che ha espresso a lungo una pallavolo di qualità. Giocatori come Della Volpe, Ammannati e Catalano sono da temere. I pontederesi, nel ritorno, stanno marciando molto al di sotto delle aspettative ed il pronostico, per la gara di stasera, pende dalla parte dei fiorentini. In regìa ci sarà Pantalei, visto che Lazzeroni è incappato in due giornate di squalifica.

Domani pomeriggio alle 18 i Lupi saranno a Camaiore per vedersela con la compagine allenata da Dario Sansonetti. Questa ha nell’opposto Paoletti l’autentico punto di forza. Un solo punto divide le due squadre con i camaioresi quinti, a quota 35 ed i conciari subito ad inseguire. I Lupi stanno disputando un girone di ritorno di prim’ordine, tenendosi in una posizione di classifica abbastanza sicura. L’obiettivo è quello di conseguire quanto prima la certezza matematica della permanenza in B. Fare punti a Camaiore equivarrebbe a compiere un altro passo importante verso la méta. Le cinque retrocessioni, in un torneo a 14 squadre, sono considerate, da tutte le partecipanti, un’ecatombe da evitare ad ogni costo.

Marco Lepri