VOLLEY SERIE B. Arno, playoff al via. Pesano gli infortuni

Giocano per i play-off per la A3, (ore 21), i pallavolisti dell’Arno Toscana Garden. Ospite Osimo allenato da Roberto Pascucci. Sabato scorso, Osimo ha debuttato nel gironcino a tre, superando 3-1 Villadoro. Proprio a Modena, sabato prossimo, i biancoverdi del presidente Andrea Volterrani, giocheranno la seconda gara. "Stavolta per noi – dice il numero uno del club – saranno dei play-off in salita, direi difficili. Abbiamo l’organico più che decimato per gli infortuni. Da Prato dovrà operarsi al menisco e Ciappelli, è più no che sì, per cui, con ogni probabilità, non sarà della partita. Da opposto giocherà Crescini. Pure il centrale Testagrossa è fermo ai box".