Volley serie B. Attenzione Arno, livornesi in crescita. Gruppo Lupi, vincere per ripartire

Fine settimana pieno, tra sabato e domenica anche tra i maschi. I primi a gettarsi nella mischia saranno i castelfranchesi dell’Arno (ore 17,30) che al PalaBagagli ospitano il Tomei Livorno, sesto in classifica con 9 punti. Non male per una formazione che l’anno scorso si salvò solo all’ultima giornata. I labronici sono nettamente migliorati. Le due squadre si sono già affrontate due volte in precampionato ed i biancoverdi sponsorizzati dalla Toscana Garden, hanno sempre prevalso. Anche per il confronto di oggi il pronostico è a senso unico. I ragazzi di Mattioli viaggiano a pieno regime, come ha evidenziato il vittorioso derby, per la vetta solitaria di sabato scorso a Pontedera, con Taliani e compagni vittoriosi per 3-1. Ora l’Arno è da solo lassù e non ha intenzione di cedere, nonostante i tentativi di una bellicosa concorrenza. Alle 18 scenderanno in campo a Orte i Lupi santacrocesi, contro l’ultima della classe, da sola sul fondo della graduatoria. I santacrocesi sono decimi a quota 7 con due vittorie e quattro battute d’arresto. La media punti è bassa ed oggi giunge l’opportunità per migliorare le cose con una vittoria nel Lazio. In dubbio la presenza dello schiacciatore Gatto sia per il match di questo pomeriggio che per quello di domani, valido per il campionato di A2, della Kemas Lamipel contro i brianzoli di Cantù. Domani pomeriggio (ore 18) chiuderà il cerchio degli impegni il Gruppo Lupi in quel di Camaiore. Pontederesi decisi a riprendere la marcia vittoriosa dopo lo stop nel confronto diretto di sette giorni fa con l’Arno. Si giocherà a Camaiore contro gli uomini di Zangheri, quart’ultimi con 4 punti nel carniere. Non una gran media per una squadra da cui tutti si attendevano di più. Gruppo Lupi a quota 15, riacciuffato da Tuscania e Grosseto, lassù dove osano inserirsi i fiorentini di Sesto (14), per niente rinunciatari. Dietro l’Arno sono ben quattro a rincorrere.

"Purtroppo – dicono a Pontedera – il risultato finale del derby ha dato ragione all’Arno. Almeno per ora. Il campionato è ancora lungo; faremo di tutto per non ripetere certi errori". I tifosi sono dell’avviso che -"l’ottimo primo set deve renderci consapevoli delle nostre capacità". Marco Lepri