Volley Serie B, C e D. Gran colpo di San Martino. Tonfo inatteso per la Tirabassi

SERIE B. Gran colpo di San Martino che vince in trasferta a Sommacampagna dopo oltre due ore di gioco: Dual Caselle-Ama 2-3 (25-13 25-21 25-27 18-25 12-15). Ama con Zambelli 1, Cassandra 12, Righi 10, Ghelfi 22, Brizzi 12, Zappalà, Bonfiglioli (L), Caffagni 2, Santini 6, Borsetti, Fregni (2L), Morselli, Ghilotti. All. Cervi. Ora gli All Blacks sono decimi a 14 punti e festeggiano assieme alle altre tre formazioni di San Martino, tutte vittoriose. SERIE B1. Inattesa sconfitta delle reggiane in BSC Sassuolo-Tirabassi & Vezzali 3-1 (20-25 25-22 25-21 25-23) Giusto Spirito Rubierese-Genova 3-0 (25-22 25-13 25-20) al termine di una gara combattuta solo all’inizio. Rubiera è seconda a due punti da Imola.

SERIE B2. Vincono entrambe le reggiane: la Fos Wimore Cvr s’impone a Scandicci per 3 a 0 (17, 22, 19) ed è ottava a 17 punti. L’Arbor Interclays vince in casa con la Fenice Pistoia per 3 a 1 (25-18 22-25 25-18 25-21) ed ora è quarta ex aequo a 26.

SERIE C. Tra i maschi, i Vigili del Fuoco Marconi superano il Circolo Inzani 3 a 1 (25-19 25-23 21-25 25-21) e si portano in testa alla classifica. Lauda San Benedetto-Everton 1-3 (20-25 25-21 11-25 19-25), Ama San Martino-Fabbrico 3-0 (21, 21, 18). Tra le ragazze, girone A: S.C. Parma-Everton 3-1 (25-19 20-25 30-28 25-17), Jovi-MPM VAP Piacenza 3-0 (25-13 27-25 25-21); Energee3 Giovolley-Miovolley Gossolengo 0-3 (19, 21, 19). Everton quinta.

Nel girone B, Persicetana-Reggio Revisioni Rubiera 3-1 (25-20 20-25 25-16 25-22), Bonora Bologna-Ama San Martino 0-3 (17, 21, 21), un successo che vale il primo posto in classifica.

SERIE D. Tra i maschi, nel girone A, Naytes Vaneton Interclays-Steriltom Piacenza 3-1 (24-26 25-18 25-21 25-22), Pieve-Pall. Parma 3-0 (25-21 28-26 25-15), Scandiano-Valtidone 2-3 (25-19 25-21 23-25 23-25 11-15). Vaneton quarta.

Nel girone B, Univolley Carpi-Almet BRV 2-3 (23-25 23-25 25-23 25-16 9-15). Tra le ragazze, Circ. Minerva-RPF 3-0 (20, 14, 21), Vaneton Limpia-Sangio Podenzano 3-1 (25-15 25-21 14-25 25-16), in foto la capitana Chiara Ferrari. L’Arena-Fortlan Dibi 2-3 (24-26 24-26 25-20 25-17 13-15). Fortlan quinta. Girone B, Everton-Renusi Fabbrico 1-3 (18-25 25-22 18-25 14-25), Saturno Guastalla-Poliespanse Correggio 3-2 (25-17 22-25 25-11 23-25 15-12), Ama San Martino-Invicta Modena 3-1 (25-17 25-23 14-25 25-22). Correggio è seconda. Claudio Lavaggi