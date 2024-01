Volley Serie B, C e D. San Martino cade a Fiorano. La Rubierese sale al terzo posto

Nel campionato di Serie B di volley l’Ama San Martino cade a Fiorano: i locali s’impongono per 3 a 1 con parziali combattuti (25-23 19-25 25-23 25-23), ma non sufficienti all’Ama per strappare almeno un punto.

SERIE B1. Partita di grande concentrazione della Tirabassi & Vezzali che vince in trasferta: contro la Rimont Progetti Genova finisce 3 a 0 (21, 16, 15). La Giusto Spirito Rubierese vince con Garlasco 3 a 2 (25-18 25-13 21-25 20-25 15-10) e sale al terzo posto in classifica.

SERIE B2. Successo casalingo da 3 punti per le due reggiane: l’Arbor Interclays doma Marsciano sul 3 a 1 (26-24 21-25 25-13 25-23) e la Fos Wimore CVR s’impone al Calenzano per 3 a 0 (27-25 25-17 25-21).

SERIE C. Partiamo dalle ragazze del girone B, per dire della bella vittoria dell’Ama San Martino sulla Persicetana. Il successo è netto e vale il primo posto in classifica, unica squadra reggiana capolista dalla Serie A alla Serie D. Ama–Persicetana 3-1 (25-23 16-25 25-18 25-5); Reggio Revisioni Rubierese–Truzzi Modena 2-3 (25-17 25-22 24-26 22-25 15-17). Negativi i risultati del girone A: Jovi-S.C. Parma 1-3 (26-24 19-25 17-25 20-25), Corlo–Energee3 Giovolley 3-0 (25-13 25-11 25-23), Everton–Rivergaro 0-3 (22, 21, 19).

Tra i maschi, Fabbrico-Ies Sassuolo 3-0 (27-25 25-23 25-21), Baganzola-Vigili del Fuoco 1-3 (19-25 25-20 22-25 21-25), Bluenergy Pc-Ama San Martino 1-3 (18-25 16-25 28-26 18-25), Everton-Volley Modena 3-1 (21-25 25-23 25-19 25-16).

SERIE D. Tra i maschi, nel girone A, Cus Parma-Vaneton Interclays 0-3 (28-30 17-25 18-25), Pieve-Miovolley 1-3 (20-25 23-25 25-20 30-32), Volley Tricolore-System Parma 2-3 (25-23 26-24 22-25 18-25 8-15), Scandiano-San Nicolò 3-1 (25-15 25-13 21-25 25-21). Nel girone B, B.R.V. Almet-San Pio X Ferrara 3-1 (25-13 25-17 22-25 25-18).

Tra le ragazze, nel girone A la Reggiana Pallavolo Femminile festeggia il primo successo stagionale, ottenuto sulla Pol. Coop Parma per 3 a 2 (25-20 19-25 25-14 16-25 15-9). S.C. Parma-L’Arena 3-0 (25-18 25-19 27-25), Noceto-Vaneton Limpia 3-0 (25-19 26-24 25-23). La Fortlan Dibi impegna al massimo il Circolo Minerva Parma che cede il primo punto dopo 11 vittorie piene di fila: finisce 2 a 3 (25-19 21-25 25-18 18-25 10-15). Nel girone B, Renusi Fabbrico-Saturno Guastalla 1-3 (25-20 23-25 15-25 23-25), Invicta Modena-Everton 3-0 (19, 16, 18); mezzo passo falso della Poliespanse Correggio che perde in casa da Soliera 2 a 3 (25-27 25-13 25-14 20-25 8-15) e lascia la vetta della classifica. Maranello-Ama San Martino 3-1 (16-25 25-13 25-14 25-16).

Claudio Lavaggi