Volley Serie B, C e D. Sorpresona del CVR: vittoria netta a Prato

Fanno tutte punti le squadre reggiane di Serie B di volley, con la sorpresona del C.V.R. FOS Wimore che va a vincere in trasferta per 3 a 0 sul parquet dell’Ariete Prato, una delle top del girone G di B2.

SERIE B. Ma anche la vittoria dell’Ama San Martino per 3 a 0 (20, 16, 23) sull’Asola Remedello non era per nulla scontata. Sarà stata la voglia di riscatto, sarà stato l’arrivo dell’esperto Luppi come diesse, ma l’Ama ha infilato due vittorie prestigiose che la fanno risalire in classifica all’ottavo posto.

SERIE B1. La Giusto Spirito Rubierese marcia come un diesel, vincendo 3 a 1 (25-13 20-25 18-25 17-25) a Forlì, dopo un primo set preoccupante; poi è un crescendo senza problemi. La Tirabassi e Vezzali spazza via le giovani dell’Academy Piacenza per 3 a 0 (17, 8, 12).

SERIE B2. E’ il colpaccio di giornata la vittoria del CVR a Prato per 3 a 0 (16, 20, 17) con parziali che non ammettono repliche. Ci si aspettava invece di più dall’Arbor Interclays nella trasferta di Scandicci, con vittoria delle toscane per 3 a 2 (18-25 25-19 17-25 29-27 15-12). Arbor sesta, CVR ottava.

SERIE C. Tra i maschi, Everton-Circ. Inzani Parma 0-3 (20, 18, 20), Fabbrico-Volley Modena 3-2 (25-20 25-18 17-25 19-25 15-12) Baganzola-Ama San Martino 1-3 (22-25 27-25 22-25 22-25).

Tra le ragazze, nel girone A, Energee3 Giovolley-Emmezeta Piacenza 1-3 (17-25 25-21 13-25 19-25), Everton-Jovi 3-0 (15, 11, 23). Nel girone B, galoppa l’Ama San Martino che regola Fiorano per 3 a 0 (24, 22, 15) e si conferma al comando della classifica. Reggio Revisioni Rubierese-San Michelese 1-3 (19-25 25-19 22-25 15-25).

SERIE D. Tra i maschi, girone A, Busseto-Pieve 3-2 (26-24 25-19 21-25 23-25 15-11), A.R. System Parma-Naytes Vaneton Interclays 3-2 (25-16 25-22 20-25 22-25 15-109, Volley Parma-Tricolore 3-0 (23, 22, 17), Pall. Parma-Scandiano 1-3 (25-21 15-25 22-25 18-25).

Nel girone B, B.R.V. Almet-Anderlini Modena 3-0 (16, 22, 23). Girone A femminile, L’Arena-Montebello 0-3 (20, 22, 27), Noceto-R.P.F. 3-0 (20, 17, 15), Piace Volley-Vaneton Limpia 1-3 (25-21 14-25 19-25 21-25), Fortlan Dibi-Volley Piacenza 3-2 (19-25 23-25 25-21 25-21 15-8). Nel girone B, Saturno Guastalla-Everton 3-0 (19, 18, 12), Renusi Fabbrico-Soliera 150 1-3 (25-19 19-25 19-25 17-25), Poliespanse Correggio-Ama San Martino 3-1 (25-16 22-25 25-20 25-23). Correggio è seconda.

Claudio Lavaggi