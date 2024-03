Volley serie B. Coppa Italia, l’Arno inizia bene, liquidati i bergamaschi. Oggi di nuovo in campo

Arno Toscana Garden

Scanzorosciate

TOSCANA GARDEN: Berberi 1, Da Prato 21, Testagrossa 9, Simoni 11, Nicotra 17, Aliberti 5, Taliani (L), Samminiatesi, Stagnari, Croce, Ciapelli, Crescini, Dell’Endice, Parentini. All: Mattioli.

SCANZOROSCIATE: Reseghetti, Falgari, Valsecchi, Marzorati, Innocenti, Gritti, Viti (L), Fornesi (L), Schembri, Benbourahel, Pini, Carminati, Festa, Carobbio. All: Fabbri.

Note: successione set: 25-18; 16-25; 12-25; 25-19; 16-14.

Arno Toscana Garden in finale nella Final Four di Coppa Italia a Campobasso. I castelfranchesi hanno superato per 3-2 in semifinale i bergamaschi dello Scanzorosciate, compagine ben conosciuta nel mondo del volley. Oggi pomeriggio i biancoverdi di coach Francesco Mattioli incontreranno la vincente fra Campobasso e Reggio Calabria. Gara equilibrata quella di ieri alla palestra Ipia Montini della città molisana. Inizio tutto per l’Arno con Nicotra super (25-18), con gli orobici in difficoltà. Biancoverdi in partita fino al 14-15 della seconda frazione, poi un lungo e pericoloso passaggio a vuoto che ha caratterizzato la seconda parte della seconda frazione (16-25) e tutta la terza. Qui i biancoverdi non sono pervenuti, innervosendosi, sbagliando oltre il consentito: 12-25. Il fattore umorale ha giocato un brutto scherzo a Taliani e soci, i quali poi si sono ben ritrovati, reagendo e stringendo i denti, nel quarto set, chiuso per 25-19. Ha deciso un attacco del capitano biancoverde. Quinto set equilibratissimo. Nessuna delle due squadre non è mai riuscita ad allungare. Si è così arrivati sul 14-14. Qui i ragazzi del presidente Andrea Volterrani hanno avuto l’acuto vincente con una veloce del giovane centrale Simoni ed un muro del regista Berberi. Festa finale dopo il punto del 16-14, per una gara in cui l’aspetto emotivo ha giocato un ruolo preponderante. Nel quinto set Da Prato ha dato il massimo, trascinando i suoi.

Marco Lepri