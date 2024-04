Volley serie b femminile. L’Ariete cade nel derby a Pistoia

Prato paga caro il derby di serie B femminile. Nonostante una chiara distanza in classifica, l’Ariete cade di nuovo a Pistoia. Lo fa col punteggio di 3-1 e forse con la consapevolezza che le motivazioni salvezza del Volley Fenice fossero più forti di quelle promozione del Pvp. Eppure la Pallavolo Prato veniva da un ottimo momento di forma. Invece Pistoia parte forte nel primo set e lo porta a casa col punteggio di 25-20. L’Ariete è in difficoltà e conferma la giornata no anche nella seconda frazione. L’unico sussulto del Pvp va in scena nel terzo se con Prato a scappare 6-12 e 12-17, salvo poi subire il sorpasso locale 20-19. Da questo momento si gioca punto a punto fino alla chiusura del Pvp 24-26. Coach Nuti spera nella rimonta da due punti, e invece la quarta frazione non concede gioie all’Ariete. La Fenice va in fuga 8-3, viene superata da Prato sul 15-17, poi Cecchi annulla il match point locale, ma poi il Pvp sbaglia e regala set e partita a Pistoia per 26-24. L’Ariete: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.