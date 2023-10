VOLLEY, SERIE B. Gruppo Lupi e Arno Castelfranco ancora in vetta

Terzo turno col botto per il Gruppo Lupi di Pontedera. La squadra guidata da Marco Nuti si è imposta per 3-1 a Grosseto restando in vetta a punteggio pieno. Insieme ai biancocelesti, pure Arno di Castelfranco e Tuscania. Tre squadre con 9 punti, inseguite ora, ad una sola distanza dalla Sestese. Ma il colpaccio l’ha fatto il Gruppo Lupi, estromettendo dal vertice i maremmani, con una gara disputata alla grande. Grosseto, impostosi nel primo set per 25-18 è stato poi superato per: 20-25, 21-25 e 17-25. "Il campo maremmano – hanno commentato i dirigenti pontederesi – è da sempre ostico. Dopo il primo set, c’è stata una vibrante reazione, che ci ha permesso di aggiungere altri tre punti nel carniere. Il nostro calendario, all’inizio, era da brividi: abbiamo dimostrato di disporre dei classici attributi, imponendoci per 3-1 in trasferta a Santa Croce e Grosseto e, con lo stesso punteggio, in casa con Civita Castellana". Al PalaBagagli i biancoverdi dell’Arno, sponsorizzati dalla Toscana Garden, hanno superato con la forza che li contraddistingue, il Camaiore. Gli uomini di Zangheri hanno potuto ben poco al cospetto di quelli di Mattioli che hanno chiuso il discorso con il seguente percorso: 25-20; 25-14, 25-18. Netto il divario. I castelfranchesi hanno sfruttato al meglio il calendario a loro favorevole, vincendo tre partite consecutive per 3-0. Sabato prossimo gara della verità a Sesto Fiorentino. Primi tre punti anche per i "Lupi" santacrocesi, vittoriosi per 3-0 in casa contro i romani della Anguillara Sabazia. I conciari hanno chiuso con questi parziali: 25-21; 25-16-; 25-18. Dopo due stop di fila, ecco i primi tre punti, che collocano Giannini e soci al settimo posto. M.L.