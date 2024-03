Volley serie B, il Gruppo Lupi inciampa ancora. L’Arno difende la vetta. Santa Croce avanti così

Vincono le squadre di Castelfranco e Santa Croce, mentre segna ancora il passo Pontedera. Questo quanto emerso dopo l’ultimo turno nel campionato di B. Per il vertice, continua il serrato duello fra l’Arno Toscana Garden ed i viterbesi del Tuscania. I biancoverdi di coach Mattioli hanno vinto per 3-0 a Livorno, in una gara senso unico, in cui non è stato quasi mai dato modo di reagire compiutamente, ai padroni di casa. L’Arno Toscana Garden ha vinto grazie ai seguenti parziali: 25-15; 25-19; 25-21. Affermarsi con un punteggio netto alla Bastia labronica, contro un avversario con l’acqua alla gola, non sarebbe stato facile per Nicotra e soci. Il bomber Da Prato ha realizzato 17 punti, dando segni di ripresa rispetto alla settimana precedente. Il capitano conta di compiere ulteriori passi in avanti nei giorni di avvicinamento alla Final Four di Coppa Italia del fine settimana a Campobasso. Per i Lupi santacrocesi non è stato un problema avere la meglio, secondo pronostico, sull’Orte, squadra materasso del girone F, superata per 3-0 al PalaParanti. Questi i parziali: 25-2; 25-19; 25-21 in favore dei conciari che hanno compiuto il sorpasso nei confronti del Gruppo Lupi, battuto al PalaMatteoli dal Camaiore.

Nel girone di ritorno i pontederesi hanno deluso, superando soltanto le due squadre già condannate alla retrocessione (Sansepolcro e Orte), cedendo contro le altre avversarie incontrate finora. Il Gruppo Lupi, club ben strutturato societariamente, ma non altrettanto per l’organico della prima squadra, ha perso il primo set per 14-25. Dopo aver pareggiato il conto nel secondo (25-23), i biancocelesti hanno alzato bandiera bianca nei restanti due, persi per 23-25 e 21-25. Frosini e compagni sono scesi al settimo posto a quota 33, superati di una lunghezza da quei Lupi (34), tenuti a debita distanza per tutto l’arco del campionato. Ora le cose sono cambiate. A Pontedera, finanze permettendo, serve un’attenta analisi di mercato in vista della prossima stagione. Alcuni cambiamenti sembrano opportuni.

Marco Lepri