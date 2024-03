Volley serie B. Il Mosaico a Reggio Emilia. Che derby tra Massa e Cervia

Impegno esterno alle 18 per il Mosaico sul campo di un Reggio Emilia che ha ormai chiuso i conti con la classifica, virtualmente salvo e troppo lontano dalla zona playoff. Tisci dovrebbe riproporre Bacchilega in posto2 dove ha ben figurato nel match vinto sabato contro Genova, nonostante la scarsa esperienza nel ruolo. Ballottaggio fra Vingaretti ed Engaldini in regia e probabile conferma di Bendoni al centro, con Testi eventuale alternativa. La Pietro Pezzi osserva un turno di riposo, che sarebbe stato più opportuno qualche settimana fa, quando gli infortuni limitavano la rosa. Ora tutti i giocatori sono tornati disponibili e affronteranno una settimana di allenamento per presentarsi pronti alle ultime sette partite con la salvezza in palio.

In B2 il Massa è in grande condizione, come dimostra il 3-0 rifilato sabato al Fermo, terza della classe. "Una partita affrontata con grande determinazione, probabilmente la migliore della stagione" afferma coach Morigi che ora si prepara al derby contro Cervia, a Pisignano. "Le abbiamo incrociate spesso lo scorso anno, in serie C, anche in amichevoli". Corsa playoff? "Per una neopromossa come la nostra l’obiettivo è sempre la salvezza" minimizza Morigi. Si gioca oggi anche fra Olimpia e Riccione e, domani, fra il Mosaico Jr e il Progresso Bologna, che ha da poco sostituito l’allenatore affidandosi al ravennate Paolo Pasini.

Marco Ortolani