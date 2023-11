Volley serie b. Il Mosaico vuole uscire dalla crisi

Il Mosaico scende in campo alle 18 nel glorioso ’Costa’ per ritrovare fiducia e punti gravemente deficitari nelle prime 5 uscite, chiusesi con altrettante sconfitte. L’avversaria di turno è la Tirabassi Vezzali di Campagnola Emilia che finora ha vinto 2 delle sole 4 partite disputate. Ovvio l’obbligo di fare punti per coach Barbolini che dovrebbe schierare l’abituale starting seven titolare. Riposo per la PietroPezzi in B maschile, mentre in B2 spicca il derby Massalombarda-Cervia (oggi, 17.30) fra due squadre in salute per il quale si prevede un buon pubblico. Poche speranze per l’Olimpia sul campo della capoclassifica Riccione; il Mosaico Jr sarà di scena a CastelMaggiore.

Marco Ortolani