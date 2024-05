VOLLEY SERIE B. Incubo serie C. Guai a fallire per Pontedera e Lupi

Penultimo turno. La lotta per la salvezza vede impegnati i Lupi santacrocesi e il Gruppo Lupi Pontedera, mentre nei quartieri alti, i castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden ricevono il Grosseto per difendere il secondo posto valido per i play-off. Tutte le gare inizieranno alle 18. Lupi a Livorno per assicurarsi la permanenza in categoria dopo la cessione del titolo di A2 da pare del club presieduto da Alberto Lami. Livorno già retrocesso; basta poco per mettersi in salvo. A Pontedera va in scena il confronto diretto tra il Gruppo Lupi e i romani dell’Anguillara Sabazia. Gara dura e punti vitali per salvarsi, tenendo a bada il Foligno che occupa la posizione più scomoda. Chi arriva quint’ultimo retrocede in C. E’ un lotta senza quartiere viste le 5 retrocessioni. Al PalaBagagli i biancoverdi di Mattioli ricevono i temibili maremmani che li braccano per sottrarre loro la seconda piazza. E’ un match intrigante fra due formazioni che si sono messe in luce.

M.L.