Volley. Serie B, Kerakoll contro Tuscania. Al PalaPaganelli serve l’impresa

Dopo l’esordio non proprio felice della National Villa d’Oro, sconfitta ad Osimo nei playoff delle seconde, questa sera tocca alla Kerakoll, che esordisce direttamente nel tabellone riservato alle prime classificate dei vari gironi di serie B maschile, ricevendo alle 20 al PalaPaganelli il fortissimo Tuscania, che nella prima partita ha stracciato Ancona con un perentorio 3-0.

Se i laziali dovessero passare a Sassuolo, sarebbero automaticamente promossi in A3, rendendo inutile la trasferta dei ragazzi di Dall’Olio ad Ancona sabato prossimo: per questo Bigarelli e compagni sono chiamati ad una vera impresa, che consentirebbe loro, di andarsi a giocare la promozione nelle Marche. Si gioca anche nei playoff di serie D, con la Stadium Mirandola che prova a bissare a Scandiano la vittoria di sabato, mentre molto più complicato appare il compito della Holacheck Maritain, attesa a Cento da un Pasquali che, dopo la vittoria di sabato, già pregusta la finale che vale la serie C.