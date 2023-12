Volley serie b. La 4 Torri capolista al palasport con Osimo

Il turno di riposo non ha intaccato la leadership della 4 Torri Volley, rimasta al comando della classifica del girone E di serie B anche dopo l’ottava giornata di campionato. Certo, ora le inseguitrici si fanno più minacciose, ma era inevitabile. Nelle prime posizioni ci sono quattro squadre racchiuse in due punti, con la 4 Torri Volley a +1 su The Begin Volley (che ha però disputato una gara in più) e +2 su Pallavolo Sabini e La Nef Re Salmone. Quest’ultima è attesa oggi alle 17,30 al palasport di Ferrara nel big match della nona giornata, coi granata determinati a riprendere la marcia e la squadra di Osimo che punta a sferrare il colpaccio effettuando il sorpasso in classifica. "Abbiamo avuto due settimane di tempo per metabolizzare la sconfitta contro Ancona – spiega coach Andrea Fortunati –. In questi 15 giorni gli allenamenti sono andati bene e adesso siamo concentrati su Osimo, un’altra squadra molto competitiva, con attaccanti importanti. Cercheremo di mettere in campo quello che abbiamo costruito in questi mesi a livello di muro-difesa e proveremo a mettere in difficoltà i nostri avversari nei loro punti deboli. Non sono solito fare pronostici sui risultati, ma dobbiamo cercare di giocare una partita precisa sia in fase di cambio palla che in fase break. Dobbiamo dare poco margine alle casualità e cercare invece di essere meticolosi nell’organizzazione e nella gestione di tutte le fasi di gioco. Quando stiamo attenti e manteniamo la concentrazione siamo molto bravi e possiamo farlo contro ogni avversario". Stefano Manfredini