Volley serie B La Pietro Pezzi la spunta al tie break. Ossigeno Mosaico

Boccata d’ossigeno per le due principali squadre ravennati di serie B, che hanno vinto i rispettivi scontri-salvezza e proseguono nel tentativo di evitare le ultime quattro posizioni. Il Mosaico, contro il Sassuolo, ha trovato un’ottima serata, giocando un primo set perfetto (69% in ricezione) e proseguendo, pur con qualche difficoltà, fino al 3-0 finale, che riduce il distacco dalle emiliane a 6 punti, che potrebbero dimezzarsi ulteriormente dopo la pausa pasquale, con il Mosaico in trasferta a Modena e il Sassuolo che osserverà il turno di riposo. Necessario, però, trovare maggiore continuità in una squadra che in stagione, troppe volte, è incappata in pessime prestazioni. Brillante l’inserimento di Bacchilega in posto2, capace di sopperire con colpi alti e potenti a problemi tecnici di confidenza col nuovo ruolo. A segno anche la Pietro Pezzi in una combattutissima e nervosa gara giocata contro i classici rivali della Querzoli Forlì. Ottima performance di Baroni, decisivo soprattutto nel quinto set e autore di 25 punti complessivi. Dopo la sosta altri punti preziosi in palio al Costa contro il Loreto, sette lunghezze avanti in classifica, ma non ancora aritmeticamente al sicuro.

In B2 quattro sconfitte per le rappresentative ravennati che però, nella sostanza, non modificano i piani per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Massa ha lasciato strada al Pescara (1-3) e trasferte senza gloria sono state anche quella di Cervia a Potenza Picena (3-2), del Mosaico Jr a Riccione (3-0) e dell’Olimpia a Rimini (3-0). L’inattesa sconfitta del Collemarino a Bologna abbassa la quota-salvezza, concedendo a Mosaico Jr, Massa e Cervia un buon margine. Da tempo compromessa, invece, la situazione dell’Olimpia, alle soglie della retrocessione aritmetica. Anche la B2 osserverà il turno di riposo pasquale, riprendendo le ostilità il 5 aprile.

Marco Ortolani