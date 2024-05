Volley serie b. L’Aeffe 4 Torri chiude la stagione al quarto posto

volley potentino

1

aeffe 4 torri

3

Parziali: 17-25, 21-25, 25-15, 19-25

L’Aeffe chiude il campionato con un successo in trasferta sul campo del Volley Potentino, che significa quarto posto nel girone E di serie B a quota 47 punti. Il bilancio finale è di 14 vittorie e 10 sconfitte, niente male per una squadra che un anno fa arrancava al piano inferiore. Anche se non va dimenticato che ad un certo punto della stagione la società aveva alzato l’asticella, ma l’obiettivo playoff è sfumato a diverse giornate dal termine dopo le sconfitte negli scontri diretti. Pazienza, non resta che ripensare comunque al percorso virtuoso compiuto dalla società e a quello soddisfacente della squadra di Fortunati, che probabilmente non era ancora pronta per fare il grande salto. A Porto Potenza Picena (provincia di Macerata) l’Aeffe scende in campo con un sestetto sperimentale, con Mezzani palleggiatore, Poltronieri opposto, Morelli e Maretti schiacciatori, Marcoionni e Dosi centrali, Soriani libero. E nonostante il turnover le cose vanno piuttosto bene, considerando che i primi due set finiscono piuttosto nettamente nelle mani degli ospiti (17-25 e 21-25). Reazione nel terzo parziale del Volley Potentino che lascia soltanto le briciole ai granata (25-15) riaprendo la partita. Si tratta però per fortuna soltanto di un fuoco di paglia, perché l’Aeffe riprende a martellare nel quarto set chiudendo i conti sul 19-25.