Volley serie B. L’Arno difende il secondo posto . Allarme Santa Croce e Pontedera

A quattro turni dalla conclusione, si fa incandescente la lotta per la salvezza. Quattro squadre sono in lotta per evitare il quint’ultimo posto: Lupi 35, Pontedera 34, Anguillara Sabazia 33 e Foligno 30. Chi sta peggio sono gli umbri ma, quando mancano quattro partite, col calendario che non dà tregua e, con la tensione che sale, tutto resta aperto. Già condannate: Prato, Livorno, Sansepolcro e Orte. In alto l’Arno Toscana Garden resta in seconda posizione dopo aver vinto per 3-2 ad Anguillara Sabazia. Il secondo posto dell’Arno pare abbastanza sicuro, anche se Grosseto (47), al terzo posto, si fa sempre più minaccioso. Per la salvezza si complicano le cose per Pontedera, sconfitto in casa dal Prato: i biancocelesti hanno ceduto per 3-1. La situazione dei pontederesi si fa sempre più delicata. Un punto lo hanno colto i Lupi, in casa col Grosseto, perdendo per 3-2. I maremmani hanno vinto in rimonta; i Lupi hanno raccolto punto nelle ultime due partite. Per Pontedera e Santa Croce, il pericolo numero è Anguillara Sabazia.

Marco Lepri