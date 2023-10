Volley serie B. L’Arno fa sua la “partita della verità“ a Sesto Fiorentino. "Una prova di maturità»

Arno vittorioso a Sesto Fiorentino nella "partita della verità". I castelfranchesi, vincendo per 3-1, hanno avuto la conferma che potranno giocarsela fino in fondo anche in questa stagione per la promozione in A3. Primo set ai fiorentini (26-24) con lo schiacciatore Della Volpe sugli scudi, autore di 6 aces, che ha sospinto i compagni, intenzionati a far bene. Poi, nel secondo e terzo set la risposta della compagine sponsorizzata dalla Toscana Garden, brava ad imporsi per 17-25 e 20-25. Nicotra e compagni giocano bene nel quarto fino al 21-24 ma poi si vedono togliere ingiustamente dal direttore di gara il punto del 21-25. Lottato il finale: 28-30. "La nostra – ha detto il ds Andrea Cei – è stata la classica prova di carattere e di maturità. La Sestese è forte, con una bella diagonale di palleggio. A Sesto il pubblico è caldo. Vittoria importante: restiamo in vetta con Tuscania e Pontedera". Il Gruppo Lupi Pontedera tiene fede all’impegno e, senza problemi, piega l’Orte per 3-0. Laziali sconfitti per: 25-15; 25-13; 25-22. Sono quattro le affermazioni del Gruppo Lupi che resta al fianco delle quotate compagini di Tuscania e Castelfranco. Lo schiacciatore Federigo Del Campo si sta rivelando un acquisto azzeccato. Anche sabato scorso l’atleta è stato premiato come il migliore della gara. Nel corso del match, coach Nuti ha operato diversi cambi, in una partita tenuta sempre sotto controllo. Un punto per i Lupi di Santa Croce, sconfitti in casa per 3-2 dai viterbesi del Civita Castellana. I biancorossi salgono a quota 4 dopo altrettante giornate, agguantando la nona posizione. Primo set ai conciari (25-19), i quali vengono poi superati dagli ospiti (17-25 e 19-25). Il 2-2 arriva dopo l’affermazione nel quarto set per 25-23. Al tie-break i rossoblù laziali si impongono per 12-15 portandosi a casa due punti, salendo a quota 6 in classifica.

Marco Lepri