Volley serie B. L’Arno non si risparmia. Ma sfuma il sogno

I ragazzi dell’Arno Toscana Garden non ce l’hanno fatta ad emulare le concittadine della FGL-Zuma. A Campobasso, contro la squadra del club organizzatore della Final Four, i biancoverdi di Mattioli sono stati sconfitti per 3-1 dai molisani di Maniscalco. L’Arno si è battuto con generosità ma si è dovuto piegare agli attaccanti campobassani: l’opposto Zanettin e lo schiacciatore Rescignano. Sono stati loro i trascinatori della squadra di casa che ha puntato anche su Pacelli, Zanni e Santucci. Non hanno brillato i centrali Minuti e Diana, sempre in difficoltà col giovane Simoni, un ragazzo da seguire. Non lo diciamo da ora. Simoni, sempre cercato da Berberi, quando la ricezione lo ha permesso, ha finito in doppia cifra, facendo vedere i sorci verdi ai locali. Questi si sono salvati con una strenua difesa e con le conclusioni dell’idolo di casa Zanettin e del suo alter ego Rescignano.

Il bomber Da Prato è stato il più temuto dal pubblico locale che ha gremito in ogni ordine di posti il PalaUnimol, sostenendo la compagine di casa. Questa, al tirar delle somme, ha meritato di prendersi il trofeo ma, sotto certi aspetti, la squadra targata Toscana Garden può anche avere qualcosa di cui pentirsi, per non aver approfittato in certi frangenti della gara, quando il punteggio le ha dato ragione. In particolare, nella prima frazione, quando Nicotra e compagni si sono trovati in vantaggio per 22-24, con Da Prato infermabile e particolarmente temuto. Tre errori (anche banali) sono costati caro. La prima frazione ha visto prevalere i molisani ai vantaggi: 31-29. Nel secondo set i castelfranchesi hanno pareggiato (22-25) chiudendo il discorso con un muro di Crescini, appena entrato. La gara è andata avanti sul filo dell’equilibrio, con belle giocate seguite da ingenuità, che l’Arno ha pagato in un terzo set in cui ha avuto l’opportunità di condurre per 11-14 e 15-18. Dal 20-20 in poi, parità fino a quota 24. I locali hanno chiuso con Rescignano: 26-24. Nel quarto gioco i biancoverdi sono stati battuti per 25-19.

Marco Lepri