Volley serie b. Luppi torna all’Ama da direttore tecnico

A volte tornano: questa volta non da giocatore, ma alla chiamata del presidente Verissimo Marani, il 40enne guastallese Oreste Luppi (foto) non ha saputo dire di no. L’ex centrale di Conad entra nell’organico dell’Ama San Martino (terzultima e in piena zona retrocessione nel campionato di B) con l’incarico di direttore tecnico. Alla guida dell’Ama resta coach Fabio Cervi con il secondo Nicolò Bassoli, ma a Luppi viene chiesto un aiuto. "Un valore aggiunto per un’altra prospettiva sia a livello tecnico che di gestione dello spogliatoio", dice il comunicato societario. "Tutto è ancora possibile - dice Luppi - perché la squadra c’è, bisogna solo ritrovare la fiducia venuta meno dopo alcuni risultati negativi".