Volley serie B maschile e femminile, oggi in campo le due forlivesi. Querzoli, spareggio salvezza

Snodo salvezza in terra marchigiana per la Querzoli. Castigata Loreto in volata e infilata la seconda vittoria consecutiva, Forlì ha ritrovato morale e consapevolezza e cerca continuità oggi (ore 18.30) al PalaPrincipi di Potenza Picena (Macerata), casa di un Volley Potentino viceversa reduce da due viaggi a vuoto, perciò ferito e affamato di punti.

Attenzione: non ingannino le carte d’identità dei califfi Valerio Monti e Paco Nobili (palleggiatore il primo, schiacciatore il secondo; 82 anni in due): sono tuttora capaci di stupire. Ma occhio anche a Riccardo Valla, martello classe ’94 dal grande bagaglio tecnico, e a Filippo ‘The wall’ Facchi, autore di 12 muri-punto nel sacco di Ravenna; solo in tre hanno fatto meglio del centralone bresciano nella classifica all time della serie A: Katalan (14), Posthuma e Fei (13). La sfida è delicatissima: i due team condividono l’affollato terzultimo posto, che significa retrocessione in C, ergo non possono permettersi cedimenti con una diretta concorrente.

Esame-verità, di contro, per la Bleu Line in B1 femminile. Al Ginnasio sportivo (ore 17.30) arriva il Giusto Spirito Rubiera, secondo della classe e a Gregori & friends servirà l’impresa. Abbattuta la Ghirlandina e in serie positiva da due turni, Forlì vuol capire di che pasta è fatta incrociando la corazzata reggiana (12 vittorie su 13), tra le cui fila brilla la 17enne schiacciatrice Irene Mescoli (azzurra Under 20). "Ci attende la prima di una serie di squadre di alta classifica – scandisce Camilla Bruno, centrale Bleu Line –, a partire proprio dal Giusto Spirito che ci ha battute nettamente all’andata. Ma noi eravamo all’inizio e sono convinta che non abbiamo nulla da invidiare a Rubiera. Non vogliamo perdere contatto con le prime posizioni, non esistono partite impossibili".

