Volley serie B maschile e femminile. Pietro Pezzi e Mosaico a un bivio. Se non vincono rischiano il baratro

Sabato cruciale per PietroPezzi (B maschile) e Mosaico (B1 femminile), impegnate oggi in gare praticamente senza appello in chiave salvezza. Cominciano alle 17 i ragazzi di Rizzi che ricevono il Novavolley Loreto, guidato da Iurisci (un buon passato fra A1 e A2) squadra che ha fatto 5 punti nelle ultime 3 partite, dando un "tirone" alla classifica e presentandosi al Costa con 7 punti di vantaggio sui ravennati. Gara ovviamente delicata, anche se non ancora decisiva. Tutti gli effettivi della rosa ravennate sono tornati disponibili e la condizione complessiva esibita nell’ultimo match prima della sosta (vinto a Forlì 3-2) è parsa confortante.

Meno margine, invece, per le ragazze di Tisci che salgono a Modena (inizio 17.30) sul campo di una squadra ormai priva di obiettivi di classifica essendo quinta, molto distaccata dalla zona playoff. In regia Lancellotti (in maglia Olimpia l’anno della promozione dalla B1 in A2), in posto4 Bartesaghi, già vista in A2. La classifica delle ravennati non offre scelta: bisognerà vincere per ridurre i punti di distacco dal Sassuolo (battuto nettamente nella gara prima della sosta, che oggi riposa) che sono ben sei, con sole cinque partite da giocare. Nel sestetto di partenza sarà confermata in posto2 Bacchilega, in quanto Sofia Tosi si è operata al piede e ha chiuso anzitempo la sua sfortunata stagione.

Per la B2 femminile l’incontro più interessante si gioca in posticipo domani, alla "Mattioli", con il derby fra Mosaico Jr e Massavolley, entrambe ad un passo dal traguardo aritmetico del mantenimento della categoria. Praticamente un derby anche quello di oggi a Pisignano, in cui si affronteranno My Mech Cervia e Riccione. L’Olimpia Teodora, a Lido Adriano, riceve il Progresso Bologna del coach ravennate Pierpaolo Pasini.

Marco Ortolani