Volley serie B maschile. Foligno, vale doppio

PERUGIA – Penultimo appuntamento entro le mura amiche per l’esponente umbra della serie B maschile che cerca disperatamente punti per cercare di concludere la stagione col sorriso. La Italchimici Intersistemi Foligno è di scena al palasport Giuseppe Paternesi (ore 18) ed ospita una Gruppo Lupi Pontedera più tranquilla ma anch’essa con l’obiettivo salvezza da raggiungere; un finale d’anno entusiasmante per le antagoniste che sono separate da sole quattro lunghezze in classifica, i falchetti fanno leva sullo schiacciatore Jacopo Carbone, tra i toscani il vigilato speciale sarà il centrale Emanuele Lusori. Stanno per emettere i verdetti le competizioni di pallavolo, prima del termine del girone di ritorno ci sono sfide che paiono delicate e fondamentali in serie B1 femminile. La Lucky Wind Trevi prosegue il proprio cammino in trasferta recandosi nel posticipo domenicale alla corte della capolista Fgl Zuma Castelfranco; le toscane sfrecciano veloci in vetta al campionato e non paiono avere incertezze avendo come riferimento l’emergente palleggiatore Florencia Ferraro, le biancoazzurre hanno registrato progressi e ripongono la loro fiducia nella crescita del martello Cristen Kraja.