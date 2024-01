Volley serie B maschile, Forlì lascia l’ultimo posto sorpassando tre squadre. Querzoli, nel match ripetuto tutta un’altra storia

Sono tre punti d’oro quelli conquistati dalla Querzoli contro la Sab Group Rubicone nell’8ª giornata, originariamente in programma il 25 novembre e poi sospesa per il malore accusato dal presidente Giovanni Gavelli. Peccato solo che il numero uno forlivese, pur ora fuori pericolo, non potesse essere presente.

Al Ginnasio sportivo Forlì sì è imposta 3-1 (25-20, 25-19, 16-25, 25-20), al termine di una prova corale brillante e di grande intensità scandita da una ricezione super (80% di positive): in un colpo solo ha abbandonato l’ultimo posto, mettendosi alle spalle tre dirette concorrenti, e inguaiato Cesena. La Sab ha pagato a caro prezzo le pesantissime defezioni dell’opposto Ricci Maccarini e del martello Bellomo, fresco di ritorno dalla parentesi di Grottazzolina in A2, ma anche la camionata di errori in battuta (14, a fronte dei soli 5 di Forlì). Curiosità: in novembre i cesenati erano in vantaggio 1-2, dopo essere stati avanti 0-2, dunque certi di prendere almeno un punto. La ripetizione ha avuto un esito opposto.

In evidenza Bonatesta, top scorer con 20 punti, e Andrea Pirini, in versione ‘piovra’ (6 block). La Querzoli ha azzannato il match col morso giusto: 5-2, 11-6 e 15-9. Cesena si è aggrappata alle battute spin di Marini e ha accorciato (-2), ma è subito stata scagliata a debita distanza (21-16) e poi schiacciata 25-20. Secondo set in equilibrio fino a quota 11, quando Forlì ha alzato le barricate e la Sab ci ha sbattuto il muso. Una diagonale poderosa di Del Grosso ha inchiodato il 17-12. Poi Forlì ha chiuso 25-19.

Terzo parziale ad appannaggio di Cesena, che ha sfruttato un calo della Querzoli per scappare: 7-10 e 15-20. La Sab ha riaperto la contesa: 16-25. Sprint Forlì nel quarto atto: 10-8 e 15-9. Cesena si è rifatta sotto, salvo poi sgretolarsi contro il muro di casa e capitolare 25-20.

Tabellino Querzoli: Mariella 1, N. Kunda 11, Casamenti ne, A. Pirini 13, Fabbri ne, Balducci ne, Bonatesta 20, Berti (L1), Del Grosso 9, Rondoni, Pusceddu (L2), Soglia 7, Lega ne. All.: G. Kunda.

Marco Lombardi