Volley, serie B maschile. I Lupi espugnano il PalaZoli. Continua la marcia dell’Arno

Il risultato a sensazione della prima giornata di ritorno, nel campionato di B è stato quello del PalaZoli di Pontedera, dove la grande rimonta dei Lupi ha finito col piegare le velleità del Gruppo Lupi. I padroni di casa, allenati da Marco Nuti, si erano portati a condurre per 2-0 ma, la reazione dei biancorossi di Pagliai, ha cambiato tutto e così i biancocelesti hanno raccolto un solo punto dei tre preventivati. Il pronostico, d’altra parte, era tutto per i padroni di casa allenati da Marco Nuti, lanciati dopo la netta affermazione con Tuscania, un netto 3-0 che aveva portato i pontederesi al centro dell’attenzione generale. Invece sabato scorso i portacolori del Gruppo Lupi hanno segnato il passo. Nel primo set (25-22) i padroni di casa si sono ben comportati, facendo ancora meglio nel secondo: 25-16. Quando la vittoria sembrava a portata di mano, ecco l’inversione di tendenza con i santacrocesi autori di una rimonta da urlo. Nel terzo set (22-25) Brucini e compagni hanno riaperto la gara. Sulle ali dell’entusiasmo è giunto il pareggio (15-25) ed infine il quinto set è stato tutto di marca conciaria (9-15) permettendo agli ospiti di cogliere due punti pesanti per la classifica. Non è un mistero che, per le cinque retrocessioni, i Lupi puntino alla permanenza in categoria. La vittoria nel derby darà una grande carica per i prossimi appuntamenti. Al PalaBagagli di Castelfranco, la capolista Arno Toscana Garden ha battuto per 3-0 il Sansepolcro, penultimo in classifica. Mattioli ha tenuto ancora a riposo Da Prato già come in Coppa Italia. I biancoverdi si sono imposti con i seguenti parziali: 25-12; 25-22; 25-23. Sono stati schierati tanti giovani della panchina.

Marco Lepri