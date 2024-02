Volley Serie B Maschile. Kerakoll, avvio negativo. Delusione Coppa Italia

Non è iniziata nel migliore dei modi, l’avventura della Kerakoll Sassuolo nella Coppa Italia di serie B maschile: i grigiorossi di Pupo Dall’Olio sono stati battuta al PalaPaganelli dalla Sabini Castelferretti, vittorioso per 3-2 (25/20 19/25 25/21 15/25 15/13) al termine di un match sostanzialmente equilibrato, in cui poche palle alla fine hanno fatto la differenza.

La sconfitta casalinga complica parecchio le possibilità della Kerakoll, chiamata adesso ad una vittoria da tre punti, per 3-0 o 3-1, nella gara di domani, alle 17:30 al Palasport di Castelfranco di Sotto, in casa in una Arno 1967 che è già andata a vincere a Castelferretti per 3-0 sabato scorso, e che, dopo aver rinunciato alla promozione conquistata l’anno scorso dopo i playoff, ha fino ad ora raccolto in campionato 11 vittorie su 13 gare, di cui 6 su 7 in casa, Teoricamente alla Kerakoll potrebbe anche bastare una vittoria per 3-2, che comunque qualificherebbe i toscani, e porrebbe i sassolesi nella condizione di provare a puntare al ripescaggio come migliore delle tre seconde.