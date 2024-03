Volley serie B maschile. La Querzoli lotta e vince un set ma non basta

Fallisce la scalata della Querzoli alle 4 Torri. Forlì dà battaglia e strappa un set, poi cede ed esce da Ferrara a mani vuote: 26-24, 21-25, 25-17, 25-16. Gli estensi vincono su tutta la linea: picchiano forte (44%, con 42 punti equamente distribuiti della premiata artiglieria Tosatto-Maretti, contro 35%), ricevono meglio (62% di positive a 55%) e si fanno preferire anche in battuta (5 ace a 3) e a muro (9 punti a 8).

Primo set scandito da una vagonata di errori da ambo le parti, ma incanalato sui binari dell’equilibrio fino a metà del guado (15-15), quando la 4 Torri strappa (+3) grazie a un primo tempo di Reccavallo e una spadellata di Nick Kunda. Forlì non desiste e ribalta con una diagonale feroce di D’Orlando: 20-21. Arrivo in volata: Tosatto chiude la porta a Nick Kunda e fissa il 26-24. Meglio Forlì in avvio del secondo parziale: 5-7, poi 7-10 firmato da un ace di Del Grosso. Ferrara rientra, ma non abbastanza per colmare il gap. Pirini agita i tentacoli e Reccavallo ne fa le spese: 16-20. La Querzoli avanza e va a dama con un ace di Mariella in zona di conflitto.

La 4 Torri non ci sta e riparte di slancio: 9-7, poi 14-9 con un tracciante di Tosatto. Forlì si rifà viva e risale a stretto contatto (16-15). Ingrosso piazza un colpo da beacher e scolpisce il controbreak: 19-16. Il bolide di Del Grosso finisce nelle fauci di Smanio (21-16), Ferrara scivola via e chiude con una diagonale di Tosatto. Forlì accusa il colpo e, al cambio campo, va subito sotto: 8-5. Ferrara allunga (13-8) e dilaga con la super spike di Tosatto: 16-10. Due monster block, il primo su Rondoni e il secondo su Nick Kunda (22-14), sono l’anticamera della resa: 25-16.

Tabellino Querzoli: Mariella 7, N. Kunda 10, Casamenti, Pirini 12, Fabbri, Balducci 1, Berti (L1), Del Grosso 3, Rondoni 2, Pusceddu (L2), Soglia 5, D’Orlando 11. All.: G. Kunda.

Marco Lombardi