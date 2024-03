Volley Serie B maschile. Npsg insegue la decima vittoria consecutiva. Zephyr-Alba sfida fra squadre in piena crisi

Appuntamento tra le mura amiche del ’PalaMariotti’ di Spezia per la Npsg Trading Logistic che nella settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B maschile ospiterà oggi pomeriggio alle 18 la terza forza del girone, Rossella Ets Caronno (arbitri Martina Auditore e Giovanni Tamburini). Gli spezzini, reduci da una positiva striscia di risultati e prestazioni, tenteranno di centrare la decima vittoria di fila. Non sarà, però, un’impresa facile visto che i lombardi hanno qualità e individualità importanti, nonostante l’infermeria li abbia condizionati fin da inizio anno. "Affrontiamo una squadra importante – dichiara coach Parisi – contro la quale nulla è scontato. Dovremo cercare di ripetere la prestazione della settimana scorsa, sapendo che avremo di fronte avversari forti nei fondamentali del muro e della battuta. L’unica cosa certa è che per vincere dovremo giocare al massimo".

Impegno casalingo anche per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che se la vedrà contro il Mercatò Alba oggi alle 18 al ’PalaConti’ di Santo Stefano Magra (arbitrano Alice Falaschi e Gabriele Farnesi). "Sarà una partita dura – afferma coach Delvecchio - come tutte ormai. Anche loro sono in un momento di difficoltà e dovremo cercare di approfittarne". Altre partite della giornata: Saronno-Grafiche Amadeo, Malnate-Ciriè, Parella-Sant’Anna, Mozzate-Alto Canavese.

Ilaria Gallione