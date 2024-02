Volley serie B. Massa perde il 3° posto. Riemerge la ’Pietro Pezzi’

La Pietro Pezzi, come raccontato domenica, ha colto un’incredibile vittoria (3-1) nello scontro salvezza contro San Marino. Priva del palleggiatore e capitano Andrea Cerquetti (rientrerà solo a marzo) coach Rizzi ha schierato il rincalzo Nicolò Zama, che non ha dato inizialmente risposte convincenti. Mancando ogni alternativa lo stesso Rizzi ha indossato la maglia N.5 di Cerquetti e, nonostante molti mesi di inattività ed un’esperienza nulla nel ruolo, ha preso posto in cabina di regia, gestendo con colpi semplici, tipici dei beacher come lui, la grande giornata degli attaccanti Baroni, Cardia e Oliva. Nel finale Zama (rinfrancato in panchina anche dai consigli di Cerquetti) ha ripreso il suo posto, guidando la squadra alla grande impresa, che allontana la crisi (6 sconfitte consecutive) e dà un po’ di ossigeno alla classifica. Poco dopo, nello stesso impianto, non è riuscito l’assalto del Mosaico alla capolista Imola, che è passata con un 3-0, combattuto solo nel terzo set (24-26). Le ravennati di Tisci sono ancora cinque punti sotto la quota salvezza. La corsa sarà sul Sassuolo che però sabato ha fatto 3 punti contro Reggio Emilia. In B2 strada chiusa a Riccione per il Massa Volley (3-0) che perde così la terza posizione. Ottime notizie per il Mosaico Jr (3-1 interno al Pescara e bella risalita in classifica fino al quinto posto) e per il Cervia, che ha regolato (3-1) il Collemarino, staccandolo in classifica. Bottino di un set (solo il decimo, sui 51 giocati) per l’Olimpia Teodora nell’impegno interno contro Filottrano.

Marco Ortolani