VOLLEY SERIE B. New Sansepolcro prepara la rimonta

Ancora un sabato di pausa per il campionato di serie B maschile di pallavolo, poi si ripartirà il 13 gennaio con la New Volley Borgo Sansepolcro impegnata in casa (ore 21) contro la Delta Bevande di Camaiore. La situazione di classifica nel girone F, dopo 11 giornate, è purtroppo alquanto delineata per i biturgensi: penultimi con un solo punto (c’è l’Orte a zero e sabato 20 vi sarà lo scontro diretto in terra laziale), con la squadra più vicina, il Prato, a quota 10. "L’obiettivo nostro è quello di non guardare più alla classifica, ma alla crescita della squadra e soprattutto di qualche nostro giovane – dichiara il direttore sportivo Filippo Polcri – poi a fine stagione tireremo le conclusioni. Intanto, nella prossima gara potremo contare sul rientro del palleggiatore titolare Nicola Mattei".