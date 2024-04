Volley serie B. Quanta posta in palio nel derby Arno-Lupi. Occasione d’oro per i pontederesi

Si gioca oggi al PalaBagagli (ore 17.30) il derby di ritorno tra l’Arno Toscana Garden e i Lupi santacrocesi. La partita ha i suoi motivi di interesse, così come quella dei pontederesi del Gruppo Lupi, opposti al Tomei Livorno. Questa gara verrà disputata (ore 21) a Fucecchio, alla palestra delle scuole medie in via Leonardo da Vinci, per l’indisponibilità del PalaMatteoli.

Nel derby di Castelfranco, i biancoverdi di Mattioli vogliono vincere, per mantenere il secondo posto. I Lupi hanno anch’essi mille motivi per coglier preziosi punti, per blindare la presenza in un campionato di B che potrebbe servire da "salvagente" nel caso in cui, il club presieduto da Alberto Lami, dovesse malauguratamente rinunciare alla A2. I biancorossi di Pagliai hanno la salvezza matematica quasi a portata di mano. Prima la colgono e meglio è, anche per pianificare il futuro, con opportune scelte sugli atleti da confermare, coi quali proseguire il rapporto. Sul fronte castelfranchese Mattioli vorrà bissare il successo dell’andata, quando Nicotra e compagni si imposero per 3-0 al PalaParenti. Da qui la voglia di rivalsa di Brucini e soci, attenti a chi li insegue per coinvolgerli fino all’ultimo, nella lotta per non retrocedere. Mancano ancora quattro giornate al termine della stagione regolare.

Foligno (30 punti), tra le quattro indiziate, è quella che sta peggio, ma anche la situazione del Gruppo Lupi (34) è molto delicata.I pontederesi sono braccati da Anguillara Sabazia (33), squadra in crescendo che tiene nel mirino anche i Lupi (35), che possano salvarsi prima degli altri. Pontedera ospita il condannato Tomei Livorno, recuperando in regìa Lazzeroni, dopo aver scontato l’ennesimo turno di squalifica. Pantalei potrà recuperare, dopo aver giocato con problemi ad un piede. Nell’infuocata volata finale, serviranno nervi saldi e tanta voglia di vincere.

Marco Lepri