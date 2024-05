Volley serie b. Riflettori puntati sulla Liberi e Forti

L’odierna giornata dei campionati di Serie B, vede, in campo maschile, la Maxitalia Jumboffice Sestese ospitare alle ore 18 la capolista Tuscania. Ultimo match casalingo stagionale per i sestesi che sono già salvi.

Ben diverso, nel settore femminile, lo stato d’animo in casa Liberi e Forti Firenze, visto che le atlete di Vannini, di scena alle 18, a Pontedera, sono chiamate assolutamente a vincere per proseguire nella corsa per la salvezza. Infine, l’Unomaglia Valdarninsieme, riceve il Pomezia (ore 18) in una sfida che servirà alle valdarnesi per congedarsi dai propri tifosi.

Ma. Fi.