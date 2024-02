VolleY SERIE B. Scontro diretto per i santacrocesi. A Pontedera arriva la terza forza del campionato

In questo fine settimana, nel campionato di B, saranno i Lupi di Santa Croce i primi a scendere in campo. Domani pomeriggio, alle 17, i biancorossi saranno ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, contro una compagine con i loro stessi punti (23), alquanto decisa – come gli stessi conciari – ad ottenere la permanenza nella quarta serie nazionale. Come abbiamo più volte riferito, saranno cinque le squadre che dovranno lasciare la B, scendendo nella categoria inferiore. I Lupi sono reduci da cinque vittorie consecutive, che hanno permesso loro di insediarsi al settimo posto. Ciò non significa che i ragazzi di Pagliai siano già in salvo. La classifica è corta ed i laziali, annunciati in forma, sono pronti per questa gara, con i connotati di uno scontro diretto. Alle 18 scenderanno in campo al PalaMatteoli di Pontedera i biancocelesti del Gruppo Lupi. Il calendario, molto impegnativo, propone per i ragazzi del presidente Giorgio Nazzi, la sfida col Grosseto, terzo in classifica. I pontederesi sono quinti e, proprio sabato scorso, cedendo nel confronto diretto con Civita Castellana, hanno lascito il via libera ai viterbesi per carpire la quarta piazza. Il Grosseto è un cliente difficile. Ingresso a offerta, al fine di aiutare gli amici del Lions Club di San Miniato in un’importante iniziativa di solidarietà rivolta verso le famiglie bisognose. L’ultima a scendere in campo sarà la capolista Arno Toscana Garden, impegnata domenica alle 18 a Camaiore contro Paoletti e compagni. I castelfranchesi potranno schierare capitan Da Prato, tenuto a riposo nelle ultime settimane, tra Coppa Italia e campionato, per recuperare ed essere della partita contro i lucchesi. Questi, con 22 punti a disposizione, lottano per raggiungere quanto prima la salvezza, affidandosi al tecnico Dario Sansonetti, ex biancoverde e tecnico di carattere. Marco Lepri