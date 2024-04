Volley serie b. Sestese-Anguillara, gara equilibrata

L’odierna giornata dei campionati di pallavolo di Serie B, vede la Maxitalia Jumboffice Sestese ospitare (ore 21) l’Anguillara, in un match che, classifica alla mano, si presenta abbastanza equilibrato. I sestesi, reduci dalla convincente prova di Foligno, hanno 37 punti, quattro in più dei rivali. Il campionato della squadra di Sesto è stato, fin qui, più che onorevole, e l’obiettivo è quello di regalare altre soddisfazioni ai tifosi. Nel femminile, trasferta a Montespertoli per l’Unomaglia Valdarninsieme (ore 21); una gara che vedrà le padrone di casa puntare a fare bottino pieno per tenersi a debita distanza dalle zone di retrovia del girone D. Per le valdarnesi, ultime in graduatoria, un impegno da affrontare con generosità nonostante l’ormai certa retrocessione. La Liberi e Forti Firenze, osserverà, invece, un turno di riposo, confidando che le romane del Fonte Nuova e le umbre di Trevi, in chiave salvezza, non smuovano la classifica.

Ma.Fi.