VOLLEY, Serie B. Super-potenza Arno: battuto il Gruppo Lupi nel grande scontro al vertice

A questo punto non ci sono più dubbi: è l’Arno la squadra più forte del girone F della serie B. I castelfranchesi sponsorizzati dalla Toscana Garden hanno fatto loro in trasferta il derby col Gruppo Lupi. Anche i pur meritevoli pontederesi si sono arresi ai biancoverdi di Francesco Mattioli. L’Arno ha vinto per 3-1 facendo cadere l’imbattibilità del PalaMatteoli. Una nuova prova di forza, dopo quella fornita a Sesto Fiorentino. A conferma di quanto possa essere valsa la vittoria per 3-1 in casa della Sestese, è giunta proprio sabato scorso, l’affermazione per 3-0 dei fiorentini in casa dei "Lupi". Finora l’Arno in sei partite ha perso solo due set: uno a Sesto ed uno a Pontedera. Per ora non ce n’è per nessuno. Eppure, il Gruppo Lupi era partito bene con un primo set in cui i ragazzi di Marco Nuti avevano fatto la voce grossa imponendosi per 25-16. Ma, dal secondo parziale in poi, sono saliti in cattedra gli ospiti e per Lumini, Del Campo e Lazzeroni non c’è stato più niente da fare. I castelfranchesi si sono imposti per: 22-25; 18-25 e 22-25. Nonostante la spinta del pubblico i biancocelesti del presidente Nazzi non hanno raggiunto il risultato di parità per disputare il tie-break finale. Lumini ha disputato un gran derby ma non è bastato. Dalla parte opposta ancora sugli scudi capitan Da Prato, seguito da Taliani e Nicotra. L’Arno si è dimostrato un gruppo coeso con pochi punti deboli. Bella partita quella a cui ha assistito il gran pubblico del PalaMatteoli. "Siamo un gruppo impressionante" – ha detto Andrea Cei d.s. dell’Arno. Così da Pontedera: "Dovremo assorbire in fretta questa sconfitta nel derby, preparando al meglio la prossima trasferta di Camaiore".

Marco Lepri