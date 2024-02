Volley serie B, turno facile per l’Arno che si ritrova la fanalino di coda. Duello Pontedera-Santa Croce

Riparte il campionato di B maschile col match-clou di Pontedera fra il Gruppo Lupi e i Lupi di Santa Croce. Si gioca al PaIaZoli per l’indisponibilità del PalaMatteoli. I biancocelesti di Nuti vogliono vincere per iniziare bene la seconda parte del campionato, bissare il successo dell’andata, mantenendo così il quarto posto in classifica. Fischio d’inizio ore 18 per un Gruppo Lupi che, in febbraio, dovrà vedersela con avversari di valore come Civita Castellana e Grosseto. Questo derby è molto sentito nelle file pontederesi. I Lupi santacrocesi giocheranno tutte le gare del girone di ritorno al fine di ottenere la permanenza in categoria. Le cinque retrocessioni, sono ritenute da tutte le squadre partecipanti, un’esagerazione. I castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden, ricevono alle 17,30 il fanalino di coda Sansepolcro. Mattioli darà spazio ai vari, Ciappelli, Simoni e Crescini, che di recente hanno staccato il biglietto per la final four di Coppa Italia B. Ha deciso la vittoria col Sassuolo, ottenuta al PalaBagali. I biancoverdi si sono imposti per 3-1. In precedenza, l’Arno aveva trionfato per 3-0 a Castelferretti in provincia di Ancona. Questi due successi, in un gironcino a tre, portano allla finale a quattro che si terrà nel periodo di Pasqua.

Marco Lepri