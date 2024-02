Volley SERIE B. Turno facile per l’Arno. Ma per Pontedera e Santa Croce massima attenzione

Gare difficili, attendono in B, le squadre di Pontedera e Santa Croce. Tutto facile invece per l’Arno Toscana Garden che, ad Orte, in casa dell’ultima della classe, avrà modo alle 17, di dare ancora spazio ai ragazzi della panchina. Alcuni titolarissimi saranno preservati. Per il Gruppo Lupi e per i Lupi di Santa Croce non ci sarà da stare tanto allegri. I pontederesi, saranno a Civita Castellana, contro una compagine con i loro stessi punti: 27. Laziali al quarto posto e biancocelesti al quinto per una sfida che decreterà chi sarà più meritevole del piazzamento, alle spalle di: Castelfranco, Tuscania e Grosseto. Il Gruppo Lupi è stato rallentato dalla sconfitta nel derby del PalaZoli, perso per 3-1, per mano dei Lupi. Civita Castella, soprattutto in casa, è squadra in grado di far bene contro chiunque per cui i ragazzi di Marco Nuti rischiano, avendo il pronostico avverso. Nelle file pontederesi c’è tuttavia voglia di riscatto, ben sapendo che un nuovo stop complicherebbe le cose, visto l’arrivo, tra una settimana, del Grosseto. La gara nella cittadina in provincia di Viterbo inizierà alle 17. Sempre a quell’ora, al PalaParenti, i Lupi ospiteranno il Foligno. La gara è ritenuta fondamentale per proseguire nella corsa verso la salvezza dopo gli ultimi incoraggianti risultati. Secondo i tifosi della Curva, questa partita vale mezza stagione. Da qui l’esortazione a partecipare all’incontro contro gli umbri, allenati da Riccardo Provvedi. Questi è legato a grandi ricordi con i biancorossi, avendoli guidati per tre stagioni nel corso della carriera. A Provvedi va ascritto il merito del famoso double (vittoria in Coppa Italia di A2 e promozione in A1) nel campionato 2004-05. Una stagione trionfale con giocatori indimenticabili come: Falasca, Wallace, Suela e Tiberti ed altri. Oggi Provvedi prenderà i suoi provvedimenti tecnico-tattici, in un PalaParenti che ben conosce e che ancora porta nel cuore.

Marco Lepri