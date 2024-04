Volley serie B - Vittoria inutile del Mosaico. ’Pietro Pezzi’ sull’orlo del baratro

La trasferta della Pietro Pezzi a Porto Potenza Picena frutta un solo punto, ottenuto rimontando uno svantaggio iniziale di 0-2, prima di cedere (15-11) al quinto set. Un bottino misero, a fronte del raccolto pieno del San Marino nell’altro scontro salvezza giocato a Macerata.

I punti di svantaggio sono ora quattro, da recuperare nelle ultime due partite, peraltro molto difficili, contro le formazioni anconitane (Sabini e La Nef) che occupano attualmente il secondo e il terzo posto. La Sabini Ancona potrebbe essere arbitro della salvezza, dovendo affrontare lo stesso San Marino nell’ultima giornata.

In campo femminile le squadre ravennati conoscevano tutti i verdetti. Già retrocesse il Mosaico (che ha sconfitto per 3-0 Piacenza) e l’Olimpia (che ha perso 3-0 a Fermo). Già salve il Mosaico Jr (sconfitto 3-0 a Collemarino), il Massa (2-3 in casa contro Filottrano) e il Cervia (sconfitto a Rimini in un derby "balneare") che rimangono in lizza per il platonico primato provinciale nel girone. A Reggio Emilia, nella finale regionale Under16 vinta dall’Anderlini Modena, il Mosaico si è piazzato secondo, qualificandosi per le finali nazionali di Bormio.

Marco Ortolani