Volley serie B1

La Fgl-Zuma Castelfranco centra un altro record in questa straordinaria stagione. Con la fresca vittoria a Cesena la corazzata di Marco Bracci sigilla il primo posto assoluto in regoular season. La corona è sua, nessuna rivale potrà mettere in discussione questo dato di fatto. Con tre giornate di anticipo il club castelfranchese si aggiudica la vittoria del campionato del girone D con 57 punti con un vantaggio di 7 sulla vicecapolista Jesi che nel prossimo turno osserverà il proprio turno di riposo. Quindi il club biancoblù è oramai irraggiungibile e ha saputo trasformare il tour de force delle ultime 3 settimane contro le altre tre big del torneo in un tesoretto da 12 punti. Il massimo realizzabile.

La Fgl-Zuma è al comando dalla prima giornata ed è sempre rimasta saldamente al vertice senza esitazioni. Ha conquistato la Coppa Italia laureandosi club più forte d’Italia e adesso annovera anche la vittoria del proprio girone. Un primo posto da tappeto rosso per il suo ingresso nei fase play-off promozione in A2. La formula verrà disputata tra metà maggio e inizio giugno con 5 gironi all’italiana ognuna composta da 3 squadre e la vincente di ogni terzetto festeggerà il passaggio in A2: le castelfranchesi se la vedranno con la seconda classificata del girone E e con la terza del gruppo D (al momento è lo stesso Cesena battuto 2 tre giorni fa). "Siamo orgogliosi di questo nostro percorso, è frutto di un grande lavoro di squadra, c’è una forte sinergia tra le atlete – dice il team manager Sandro Bernardeschi – si è instaurata un affiatamento naturale, un valore aggiunto importante e che ha sicuramente contribuito al raggiungimento dei nostri obiettivi". Adesso in calendario le ultime 3 giornate con la volontà di onorare fino in fondo una stagione memorabile e oltrepassare la soglia dei 60 punti.

S.R.