Volley serie B1

Turno da dimenticare per l’Ambra Cavallini Pontedera che in questo weekend poteva festeggiare la salvezza e invece tutto si deciderà nelle ultime due giornate. Sabato scorso è successo l’impensabile: le pontederesi hanno rimediato la sconfitta per 3-0 in casa della neo retrocessa Nottolini di Capannori che non ha concesso sconti nonostante il suo penultimo posto. Una partita lottata con 2 set finiti 25-23 e con una prestazione a tratti contratta dalle biancocelesti che ferma la scia di 4 successi consecutivi ed è il peggior risultato di tutto il girone di ritorno. Come se non bastasse poche ore prima il team romano del Santa Lucia si è aggiudicata il derby contro il favorito Casal De pazzi di Roma conquistando 3 punti che la rimettono in carreggiata.

"Non ci aspettavamo il risultato del Santa Lucia poco prima del nostro match – dice coach Cosimo Becucci – ci ha messo pressione, mentre loro erano libere mentalmente perché già retrocesse. Loro infatti hanno giocato una grande gara, nonostante una partita piena di errori siamo stati in gara fino ai finali di set, ma non ne abbiamo chiuso uno. Ma abbiamo comunque tutto nelle nostre mani, ci rifaremo". Il Fortunatamente il Liberi e Forti di Firenze ha perso 3-0 a Pomezia e quindi la situazione attuale vede l’Ambra con 26 punti, Santa Lucia con 26 e il team fiorentino con 25. Saranno queste 3 squadre a lottare per centrare la salvezza perché solo una di loro sarà retrocessa. Intanto turno perfetto per la capolista Fgl-Zuma Castelfranco che regola i conti contro il Lucky Wind di Trevi battuto per 3-1 al PalaBagagli con i parziali di 25-10, 25-13, 22-25, 25-20. Il team di Bracci vola a quota 60 punti, con ben 10 di vantaggio sulla prima inseguitrice e mantiene il record di inviolabilità del suo parquet.

Stefania Ramerini