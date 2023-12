Volley serie B1. Ambra al PalaZoli. Vietato sbagliare

L’Ambra Cavallini torna a giocare fra le mura amiche del PalaZoli di Pontedera nel posticipo dell’undicesimo turno del girone di andata. L’appuntamento è per domenica alle ore 18 con le padrone di casa schierate contro il Nottolini Lucca davanti al pubblico biancoceleste al gran completo per sostenere Meini e compagne che, nelle gare interne, hanno sempre monetizzato. La posta in palio è importante per le pontederesi che hanno l’occasione di conquistare 3 punti fondamentali per il loro obiettivo salvezza: le lucchesi sono al penultimo posto con 8 punti (chiude la classifica UnoValdarno con 4) e l’Ambra è avanti di appena 2 lunghezze. Mister Puccini ribadisce l’importanza di giocare come nel turno precedente dove le sue ragazze hanno dimostrato di dare del file da torcere a ogni rivale. Senza cadere nell’errore di sottovalutare l’avversaria lucchese facendosi ingannare dal suo attuale piazzamento. Le due contendenti sono reduci da risultati altalenanti, ma per entrambe lo stesso risultato domenica scorsa: vittoria dopo 5 set e quindi si preannuncia un match tutto da lottare.