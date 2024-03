Volley serie B1. Ambra Cavallini, è scontro diretto in casa. C’è il team umbro Lucky Wind da battere Scontro diretto per la salvezza tra Ambra Cavallini Pontedera e Lucky Wind. Partita cruciale per entrambe le squadre, con l'Ambra che cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione. Enfasi sull'entusiasmo e la grinta delle giocatrici.