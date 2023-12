Volley serie B1. Ambra Cavallini, grande prova ma troppi errori. Lunga battaglia, la spunta per un soffio il Valdarno

Ambra Pontedera

2

Unomaglia Valdarno

3

Pontedera: Casarosa (L), Chericoni 5, Andreotti 13, Donati 26, Roni 22, Meini 4, Simoncini 13. Ne Marocchini, Fenili, Casarosa G., Melani. Pagliazzo. All. Puccini, vice Viviani.

Valdarno: Zatini 24, Arnetoli 2, Pezzantini 5, Scardigli 18, Gabbrielli 10, Mariottini 18, Ori, Scialpi (L), Migliorini: ne Brogi, Moleri, Sabbatini, Auretti. All. Lapi, vice Romagnoli.

Note: Parziali: 19-25, 25-16, 29-27, 23-25, 18-20.

Ancora una grande prova di carattere per l’Ambra Cavallini Pontedera, ma troppi errori in momenti decisivi la costringono a cedere al tie-break dopo 2 ore e mezzo di battaglia che ha entusiasmato il pubblico del PalaZoli di Pontedera. Le due formazioni si equivalgono fin dai primi scambi: le avversarie partono centrando un +3 che gestiscono per tutto il set, ma nel secondo sono le pontederesi a guidare il match con un bel margine (16-11, 21-14, 25-16).

Punto a punto il set successivo con in team di Puccini che sul finale passa in vantaggio, ma nel quarto le ospiti trovano la forza di riaprire la partita imponendosi ai vantaggi dopo un gran recupero dell’Ambra (12-16, 19-21, 23-25). Tie-break oltre il punteggio regolamentare col massimi equilibrio fino alla vittoria delle rivali e l’Ambra Cavallini si deve accontentare di un punto. Resta il rammarico ma la consapevolezza

Stefania Ramerini